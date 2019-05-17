Şarkıcı Hatice, geçtiğimiz aylarda bir defilede podyuma çıkmış ve kalçasını göstererek olay yaratmıştı. Instagram hesabından da yaptığı paylaşımlarla konuşulan, Hatice'den bu kez korkutan bir paylaşım geldi.

Hatice, dün Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafa "Yüzüm yandı nazar dedim, gözüm 2 gündür bu halde yine nazar diyorum çünkü kalbi fesat insan demeye dilimin varmadıklarının bedduası tutmaz iyi bilirim" notunu düştü.

Ünlü şarkıcı daha sonra hakkında çıkan, gözüne yumruk yediği yönünde iddialara da sessiz kalmadı ve Instagram hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi. İşte Hatice'nin o videosu: