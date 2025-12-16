Habertürk
        Haberler Gündem Politika Hatimoğulları: Son derece tarihi bir görev | Son dakika haberleri

        Hatimoğulları: Son derece tarihi bir görev

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na değer verdiklerini belirterek, "Bu komisyon şu an son derece tarihi bir görevi yerine getiriyor, çok önemli dinlemeler gerçekleştirdi." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 22:36 Güncelleme: 16.12.2025 - 22:36
        Hatimoğulları: Son derece tarihi bir görev
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, partisince Toroslar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Dayanışma Yemeği"nde yaptığı konuşmada, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun zengin birliktelikle oluşturulduğunu söyledi.

        Komisyona değer verdiklerini dile getiren Hatimoğulları, "Bu komisyon şu an son derece tarihi bir görevi yerine getiriyor, çok önemli dinlemeler gerçekleştirdi." diye konuştu.

        Tülay Hatimoğulları, komisyona en erken rapor ileten parti olduklarını, bu raporlarda Türkiye'ye "çözüm reçetesi" sunduklarını anlattı.

        Komisyonda ortak bir rapor hazırlanması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yasa yapma sürecinin başlamasını bekliyoruz. Böylesi bir süreçte başta silahsızlanmanın hızlanmasını sağlayacak olan özel yasanın çıkarılmasını zaman kaybetmeksizin acil şekilde bekliyoruz. Komisyon raporunu sunduktan sonra özellikle infaz yasasında hızlı bir değişiklik bekliyoruz."

        Hatimoğulları, barış ve demokrasiyi birbirinden ayrılmayan mücadele olarak gördüklerini belirtti.

        Sürece ilişkin bazı manipülatif açıklamalar ve tutumların olduğunu aktaran Hatimoğulları, şunları kaydetti:

        "Bu manipülasyonu yapanlar, yalan yanlış şekilde toplumu bilgilendirmeye çalışanlar, şunu yapıyor, diyorlar ki 'Anayasa tartışmaları, anayasanın ilk dört maddesi...' DEM Parti olarak bununla ilgili tutumumuzu daha önce de ifade ettik. Süreç karşıtı olan, şiddetten ve savaştan beslenen kesimlere buradan bir kez daha yanıtımızı veriyoruz. Şu anda anayasa Türkiye'nin gündeminde olan bir konu değildir. Şu anda bizim bir yol temizliğine ihtiyacımız vardır. Yol temizliğini yaparken bahsettiğimiz barış ve demokratik entegrasyon yasaları öncelikle çıkmalıdır. Bunlarda bir sıralamayı izlemek durumundayız. Başka manipülasyonlar var. Bu ülkenin bölüneceğini, tekçi ve ırkçı anlayışının devam etmesi gerektiğini söyleyen böyle zihniyetleri huzurunuzda kınıyoruz ve onlara asla pabuç bırakmayacağız. Bu topraklarda barış, demokrasi ve bizler kazanacağız."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
