11 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Bolu'nun doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.