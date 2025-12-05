METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege, Marmara'nın güneybatısı ve Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.