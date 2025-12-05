5 Aralık bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri
"5 Aralık bugün hava nasıl?" sorusu gündeme geldi. İl il hava durumu tahminleri araştırılıyor. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Peki, 5 Aralık bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu sorgulanıyor. İstanbul ve çevre illerde sıcaklıklar düşerken MGM yeni uyarılarda bulundu. Peki, 5 Aralık Cuma bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege, Marmara'nın güneybatısı ve Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu