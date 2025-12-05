Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU 5 Aralık Cuma | Bugün hava nasıl? MGM ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        5 Aralık bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri

        "5 Aralık bugün hava nasıl?" sorusu gündeme geldi. İl il hava durumu tahminleri araştırılıyor. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Peki, 5 Aralık bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 00:48 Güncelleme: 05.12.2025 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu sorgulanıyor. İstanbul ve çevre illerde sıcaklıklar düşerken MGM yeni uyarılarda bulundu. Peki, 5 Aralık Cuma bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege, Marmara'nın güneybatısı ve Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli, Muğla ve Antalya çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        3

        İSTANBUL 11°C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İZMİR 12°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANKARA 3°C, 14°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları