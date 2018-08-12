Bulutlu ve rüzgarlı havanın hakim olduğu İstanbul'da vatandaşlar, yağmur yağacak mı sorusuyla güne başladı. Özellikle tatil planı yapanların gündem maddeleri arasında hava durumu önemli yer işgal ediyor. Peki; bugün yani 12 Ağustos Pazar günü Ankara, İzmir İstanbul hava durumu nasıl? İşte merak detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul il geneli, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 derece...

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara, az bulutlu ve açık 29 derece...

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir, az bulurlu ve açık 35 derece...

Öte yandan; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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