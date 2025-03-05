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        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU GÜNCEL | Meteoroloji duyurdu! 6 Mart Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji duyurdu! İşte 6 Mart Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sıcaklıklar artışa geçiyor. İstanbul'da kar yağışı yerini güneşli ve ılık havaya bırakırken, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan Güney Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı etkili olacak. Peki, 6 Mart'ta hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 23:31 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:34
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        Baharın erken sinyalleri yurt genelinde kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenirken, İstanbul’da yağmur beklenmiyor. Peki, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde ise hava durumu nasıl olacak? İşte 6 Mart’a ilişkin detaylı hava tahmin raporu...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

        HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

        Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 3°C, 16°C

        Az bulutlu ve açık.

        İZMİR 8°C, 20°C

        Az bulutlu ve açık.

        ANKARA 0°C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu.

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