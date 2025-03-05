ABD Basını: Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının birinci aşaması sona ererken, ileri aşamalara geçilip geçilmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

İsrail ile Hamas arasında temaslar olsa da, anlaşma açısından henüz bir sonuç alınabilmiş değil.

ABD merkezli haber platformu Axios ile İsrail merkezli Kanal 12'ye göre, ABD yönetimi, ateşkes anlaşmasıyla ilgili Hamas ile doğrudan irtibat kurdu. Kurulan irtibat, Hamas ile ABD arasında bir ilk olarak tarihe geçti.

Axios'a konuşan kaynaklar, ABD'nin esirlerden sorumlu temsilcisi Adam Boehler'in Hamas ile görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Axios'a göre görüşmenin ana konusu esirler oldu ancak görüşmede aynı zamanda ateşkese ilişkin meselelerde ele alınırken henüz herhangi anlaşma sağlanamadı.

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İsrail merkezli Kanal 12 de görüşmeyi teyit eden bir bilgi paylaştı. Kanal 12'ye konuşan İsrailli yetkililer, görüşmeyle ilgili bilgi sahibi olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta içerisinde Katar'ın başkenti Doha'ya ziyarette bulunması ve Katarlı üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyordu ancak ziyaret son anda iptal edildi.

ABD yönetiminin, Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin temaslarını sürdüreceği bildirildi.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir