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        Haberler Bilgi Gündem Hava durumu haberleri: 1 Kasım Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile bugün hava nasıl olacak?

        Bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Kasım ayına girilmesiyle hava serinlerken, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Türkiye genelinde bugün için yeni uyarılar yapıldı. İşte 1 Kasım Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 00:20 Güncelleme: 01.11.2024 - 00:20
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        Bugün hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Kasım Cuma günü için uyarılarda bulundu. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği belirtiliyor. İşte 1 Kasım Cuma günü güncel hava durumu...

        BUGÜN HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

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        HAVA NASIL OLACAK?

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        İSTANBUL 12°C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        İZMİR 12°C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA 5°C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

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