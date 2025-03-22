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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Batıda sıcaklık 4 derece artıyor, bugün hava nasıl olacak | Son dakika haberleri

        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurdun batısında az bulutlu ve güneşli, doğusunda ise yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların, yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 07:10 Güncelleme: 22.03.2025 - 07:10
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        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat çevreleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE YAĞMUR VE KAR VAR

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

        Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞI BATIDA YÜKSELİYOR

        Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

        EGE VE AKDENİZ'DE YER YER FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ANKARA: 11, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 14, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 17, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 17, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 18, Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN: 15, Parçalı ve az bulutlu

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        ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 6, Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS: 4, Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

        BOLU: 12, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 8, Çok bulutlu

        ARTVİN: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        SAMSUN: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        TRABZON: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ERZURUM: -1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KARS: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 8, Çok bulutlu

        VAN: 3, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve çok bulutlu

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