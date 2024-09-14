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        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 3 bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise temmuz ayını aratmıyor. 3 büyük kentte termometre 30 derece ve üzerini gösteriyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 07:03 Güncelleme: 14.09.2024 - 07:04
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        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir, Manisa ve Edremit Körfezi ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 30, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 34, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 34, Parçalı, az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 30, Parçalı ve az bulutlu

        AFYONKARAHİSAR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 31, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 29, Parçalı bulutlu

        ADANA: 36, Parçalı bulutlu

        ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 31, Öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA: 31, Az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

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        KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT: 30, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 33, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 35, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 29, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 31, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 36, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 32, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 28, Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 28, Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 27, Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 23, Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 34, Az bulutlu

        VAN: 26, Öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık

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