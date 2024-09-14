Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir, Manisa ve Edremit Körfezi ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. REKLAM