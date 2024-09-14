Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 3 bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise temmuz ayını aratmıyor. 3 büyük kentte termometre 30 derece ve üzerini gösteriyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir, Manisa ve Edremit Körfezi ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 30, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 34, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 34, Parçalı, az bulutlu ve açık
EDİRNE: 30, Parçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR: 30, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 31, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 29, Parçalı bulutlu
ADANA: 36, Parçalı bulutlu
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık
HATAY: 31, Öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 31, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT: 30, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 33, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 35, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 29, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 31, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 36, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 32, Parçalı bulutlu
TRABZON: 28, Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 28, Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 27, Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 23, Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 34, Az bulutlu
VAN: 26, Öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık