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Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR ve FIRTINA| Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den önemli uyarı! 25 Ocak Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu
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Meteoroloji'den önemli uyarı! İki bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağış alacağı belirtildi. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

YAĞMUR ve FIRTINA| Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den önemli uyarı! 25 Ocak Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 9, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 15, Az bulutlu.

KOCAELİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 5, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu.

MANİSA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 16, Az bulutlu.

ADANA: 15, Az bulutlu.

ANTALYA: 19, Az bulutlu.

HATAY: 15, Az bulutlu.

MERSİN: 19, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 6, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 10, Az bulutlu.

BOLU: 7, Parçalı bulutlu.

DÜZCE: 11, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 3, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 8, Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 0, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: -1, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 4, Az bulutlu.

VAN: 2, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 12, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 12, Az bulutlu.

SİİRT: 11, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 14, Az bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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