Meteoroloji açıkladı! Sis ve pus etkili olacak, gece Ege'de yağmur var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sis ve pus etkili olacak. Ege, Marmara, Batı Karadeniz'de kapalı bir hava beklenirken, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürüyor. Akşam saatlerinden itibaren ise İzmir, Muğla ve Çanakkale çevrelerinde yağmur bekleniyor
Giriş: 01.03.2024 - 07:25 Güncelleme: 01.03.2024 - 07:25
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ