Meteoroloji açıkladı! Sis ve pus etkili olacak, gece Ege'de yağmur var Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sis ve pus etkili olacak. Ege, Marmara, Batı Karadeniz'de kapalı bir hava beklenirken, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürüyor. Akşam saatlerinden itibaren ise İzmir, Muğla ve Çanakkale çevrelerinde yağmur bekleniyor

Habertürk Giriş: 01.03.2024 - 07:25 Güncelleme: 01.03.2024 - 07:25 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL