Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar! Yurt genelinde boğucu nem ve sıcak hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sıcak havanın, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek olan sıcaklara karşı önlem olarak 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulunuyor. Son tahminlere göre illerimizde hava durumu ise şöyle olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

REKLAM

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BU SAATLERE DİKKAT

Uzmanlar çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek olan sıcaklara karşı önlem olarak 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulunuyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 38, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 34, Parçalı az bulutlu.

İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 39, Az bulutlu ve açık.

BURSA: 40, Az bulutlu ve açık.

EDİRNE: 36, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 40, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 36, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 35, Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık.

REKLAM

HATAY: 31, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

MERSİN: 34, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 38, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 38, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 36, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 38, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 32, Az bulutlu.

TRABZON: 30, Parçalı bulutlu.

KARS: 30, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 30, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 39, Az bulutlu ve açık.

VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık.