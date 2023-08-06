Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika | Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar! - MGM 6 Ağustos 2023 hava durumu raporu İstanbul

        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!

        Yurt genelinde boğucu nem ve sıcak hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sıcak havanın, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek olan sıcaklara karşı önlem olarak 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulunuyor. Son tahminlere göre illerimizde hava durumu ise şöyle olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        BU SAATLERE DİKKAT

        Uzmanlar çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek olan sıcaklara karşı önlem olarak 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulunuyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 38, Az bulutlu ve açık.

        İSTANBUL: 34, Parçalı az bulutlu.

        İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu.

        KOCAELİ: 39, Az bulutlu ve açık.

        BURSA: 40, Az bulutlu ve açık.

        EDİRNE: 36, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

        DENİZLİ: 40, Az bulutlu ve açık.

        MANİSA: 36, Parçalı ve az bulutlu.

        ADANA: 35, Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık.

        REKLAM

        HATAY: 31, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

        MERSİN: 34, Parçalı ve az bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 38, Az bulutlu ve açık.

        KONYA: 38, Az bulutlu ve açık.

        BOLU: 36, Az bulutlu ve açık.

        KASTAMONU: 38, Az bulutlu ve açık.

        SAMSUN: 32, Az bulutlu.

        TRABZON: 30, Parçalı bulutlu.

        KARS: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        ERZURUM: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        MALATYA: 39, Az bulutlu ve açık.

        VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık.

        GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık.

        SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık.

        ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık.

        #hava durumu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı