6 bölgede sağanak! Meteoroloji'den 26 kent için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

SARI ALARM VERİLEN 26 KENT

Meteoroloji'nin hava tahmini haritasına göre "sarı" alarm verilen 26 kent ise şunlar: "Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale."

ANKARA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

İZMİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

EDİRNE: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 31, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

IĞDIR: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 37, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 35, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 35, Parçalı ve az bulutlu.