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6 bölgede sağanak! Meteoroloji'den 26 kent için kritik uyarı!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 6 bölgemizde sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, yağış alan bölgelerde 2-4 derece azalıyor. 26 kent için "sarı" alarm verildi; sel ve taşkına karşı uyarıda bulunuldu. İşte, dikkat uyarısı yapılan illerimiz ve yurt genelinde hava durumu...

Hava durumu son dakika | 6 bölgede sağanak! Meteoroloji'den 26 kent için kritik uyarı! - MGM hava durumu raporu ile 12 Haziran bugün hava nasıl olacak?
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE, AKDENİZ, İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE SAĞANAK

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YAĞIŞ ALAN YERLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

SARI ALARM VERİLEN 26 KENT

Meteoroloji'nin hava tahmini haritasına göre "sarı" alarm verilen 26 kent ise şunlar: "Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale."

ANKARA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

İZMİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

EDİRNE: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 31, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

IĞDIR: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 37, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 35, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 35, Parçalı ve az bulutlu.

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