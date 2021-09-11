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Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 4 bölgemizde yerel ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Doğuda sıcaklıklar 2-4 derece azalıyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizdeki sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak

ALARM VERİLDİ! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Hava durumu - Haberler
Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay, Ordu ve Çorum çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA SICAKLIK 2-4 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 25, Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 27, Az bulutlu.

ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 33, Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 29, Az bulutlu.

HATAY: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde il geneli gece saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 25, Parçalı bulutlu.

BOLU: 18, Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 25, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 21, Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 28, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 28, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 31, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 31, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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