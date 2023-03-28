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Meteoroloji'den kritik açıklama! Bir bölgemize kar geliyor!

Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar bekleniyor. Karın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Tokat çevreleri ile Bolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer yoğun, 20 cm ve üzerinde kar yağacağı tahmin ediliyor

Kar geliyor! Meteoroloji'den kritik açıklama: Hava durumu son dakika haberleri
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU'DAN TRABZON'A KAR BEKLENİYOR

AA'da yer alan habere göre karın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Tokat çevreleri) ile Bolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI BİTECEK

Kuvvetli yağışların perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ancak soğuk havanın cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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