Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den önemli uyarı: bir bölgede şiddetli sağanak! 12 Ağustos MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den önemli uyarı: bir bölgede şiddetli sağanak! 12 Ağustos MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak! Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar Marmara ve Ege'de aynı ancak iç bölgelerde artmaya başlıyor. Yağışların Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya'nın kuzey ve doğu, Eskişehir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ BÖLGELERDE SICAKLIK ARTIYOR

Marmara ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam etmesi bekleniyor.

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RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 33, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 29, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 28, Parçalı bulutlu.

BURSA: 31, Az bulutlu, rüzgarlı.

EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 34, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 38, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 38, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 35, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 32, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 35, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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KASTAMONU: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ZONGULDAK: 26, Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı.

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 34, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 34, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 40, Az bulutlu ve açık.

VAN: 31, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 43, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 42, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık.