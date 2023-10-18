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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika İstanbul | Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı! Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!

        Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; bu gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor. Gece saatlerinde başlayacak yağışın sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon, Artvin ve Rize çevresinde şiddetli olacağı bildirildi. Öte yandan Akdeniz bölgesinde beklenen sağanağın ise yarın sabah 06.00'ya kadar etkili olacağı öğrenildi. Meteoroloji yarın için 3 kente "turuncu, 7 ilimiz içinde "sarı" uyarıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:15
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        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!
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        Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bildirildi.

        RİZE VE ARTVİN'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışın, yarın sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon ve Artvin'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

        SEL BASKININA KARŞI DİKKAT UYARISI

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        Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        AKDENİZ'DE SABAHA KADAR SAĞANAK BEKLENİYOR

        Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Sağanağın yarın sabah 06.00'ya kadar süreceği belirtildi.

        3 KENTE "TURUNCU" 7 İL İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre Trabzon, Artvin ve Rize için "turuncu", Adana, Giresun, Mersin, Orda, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verildi.

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