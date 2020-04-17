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Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletindeki 14 News kanalında hava durumu sunuculuğu yapan Jeff Lyons'ın programına sürpriz bir konuk katıldı...

Koronavirüs nedeniyle evden çalışmaya başlayan Lyons'ın kedisi, geçtiğimiz hafta yayın sırasında sahibinin yanına yanaştı. Lyons ise sevimli kediyi kucağına alarak haberleri sunmaya devam etti.

Kedi Betty'nin görüntüleri sosyal medyayı etkisi altına aldı. Öyle ki Jeff Lyons ve ekibi sevimli kediye 'hava durumu kedisi Betty' lakabını verdi.

Kedi internette viral olduktan sonra sahibi, Betty'i yayınlara çıkarmaya başladı. Betty'nin yayınlara katılması için kedisine rüşvet verdiğini de kabul etti.

Jeff, izleyicilerinin birçoğunun hava durumunu öğrenmek yerine kediyi izlemek için yayını izlediğini belirtti.