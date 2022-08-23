Hava durumu tahmini yanlış çıktı, Meteoroloji Servisi Başkanı kovuldu

BBC'nin haberine göre, ülkede cumartesi günü kutlanacak Aziz Stefen, olağanüstü hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edilmiş ancak hava durumu tahminleri yanlış çıkmıştı.

Macaristan Meteoroloji Servisi Başkanı ve birimden üst düzey bir başka yetkili hava durumuna ilişkin yanlış tahminde bulunduğu için kovuldu.

Macaristan, Aziz Stefen gününü 'Avrupa'nın en büyük havai fişek festivali'ni gerçekleştirerek kutlamayı planlıyordu. Ancak, kutlamalardan 7 saat önce gelen hava tahminleri nedeniyle kutlamalar bir hafta sonraya ertelendi.

Hava tahminlerine göre başkent Budapeşte'de gün içerisinde yağmur fırtınası yaşanması bekleniyordu, ancak beklenen olmadı. 40 bin kişi havai fişek kullanımı için görevlendirilmiş, 2 milyondan fazla kişinin kutlamalara katılması bekleniyordu.