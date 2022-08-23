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Hava durumu tahmini yanlış çıktı: Macaristan Meteoroloji Servisi Başkanı kovuldu

Macaristan Meteoroloji Servisi Başkanı, hava durumunu ilişkin yanlış tahminde bulunduğu için kovuldu. Ülkede cumartesi günü kutlanacak Aziz Stefen günü, olağanüstü hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edilmiş, ancak beklenen olmamıştı

Macaristan'ı karıştıran hava durumu tahmini: Başkan kovuldu ve... - Dünyadan Haberler
Hava durumu tahmini yanlış çıktı, Meteoroloji Servisi Başkanı kovuldu
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HABERTURK.COM

Macaristan Meteoroloji Servisi Başkanı ve birimden üst düzey bir başka yetkili hava durumuna ilişkin yanlış tahminde bulunduğu için kovuldu.

BBC'nin haberine göre, ülkede cumartesi günü kutlanacak Aziz Stefen, olağanüstü hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edilmiş ancak hava durumu tahminleri yanlış çıkmıştı.

Macaristan, Aziz Stefen gününü 'Avrupa'nın en büyük havai fişek festivali'ni gerçekleştirerek kutlamayı planlıyordu. Ancak, kutlamalardan 7 saat önce gelen hava tahminleri nedeniyle kutlamalar bir hafta sonraya ertelendi.

Hava tahminlerine göre başkent Budapeşte'de gün içerisinde yağmur fırtınası yaşanması bekleniyordu, ancak beklenen olmadı. 40 bin kişi havai fişek kullanımı için görevlendirilmiş, 2 milyondan fazla kişinin kutlamalara katılması bekleniyordu.

BEKLENEN YAĞMUR BUDAPEŞTE'YE YAĞMADI

Ulusal Meteoroloji Servisi'nin olağanüstü hava tahminlerine rağmen, Budapeşte'de hava gün içerisinde normaldi ve beklenen yağmur, ülkenin doğusuna yağdı.

"EN DÜŞÜK İHTİMAL" GERÇEKLEŞTİ

Yaşanan 'başarısızlığın' ardından, Ulusal Meteoroloji Servisi Başkanı Kornelia Radics ve yardımcısı Gyula Horvath, pazartesi günü ülkenin İnovasyon Bakanı Laszlo Palkovics'in kararıyla kovuldu.

Meteoroloji Servisi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada özür diledi ve "en düşük ihtimalin" gerçekleştiğini belirtti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.


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