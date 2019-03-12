Hava kirliliği dünyada her yıl 8.8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor

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Alman araştırmacılar her yıl dünyada 8.8 milyon, Avrupa'da 800 bin kişinin hava kirliliği yüzünden yaklaşık iki yıl daha erken öldüğünü açıkladı.
European Heart Journal bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu sayı dünyada tütün tüketiminden ölen insanların sayısından fazla.
Bilim insanları Avrupa'da yaklaşık 800 bin kişinin yaşamlarının her yıl kirli hava nedeniyle ortalama iki yıldan fazla erken sonlandığını söyledi.
Avrupa'daki hava kirliliği oranının neden olduğu sağlık sorunları küresel ortalamanın üstünde. Avrupa'nın yoğun nüfusu ve kötü havası nedeniyle bu oran dünyanın en yükseği.
Araştırma hava kirliliğinin önce akciğerleri vurduğunu, kan dolaşımı sonucu kalp hastalıklarının ve krizinin solunum hastalıklarından iki kat daha fazla görüldüğünü söyledi.
Dünya çapında hava kirliliği yüzünden ölen kişilerin sayısı da ikiye katlanarak 8.8 milyona ulaştı.
Araştırmayı yürüten Almanya'nın Mainz Üniversitesi'nde görevli Profesör Thomas Münzel "Bunu bir perspektife koyacak olursak hava kirliliği tütün kullanımından daha fazla ölüme sebep oluyor diyebiliriz. Sigara içmekten kaçınabilirsiniz ancak hava kirliliğinden kaçınamazsınız" dedi.
Araştırma ekibinin üyesi Profesör Jos Lelieveld de "Havayı kirletenler çoğunlukla fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklandığı için diğer enerji kaynaklarına acilen geçiş yapmalıyız. Temiz, yenilenebilir enerji kullanırsak sadece iklim değişikliği etkilerini azaltmak için Paris anlaşmasına uymakla kalmayacağız ayrıca hava kirliliğine bağlı ölümleri yüzde 55 azaltacağız" dedi.
Münzel küçük partiküllerin kardiovasküler hastalıklara neden olduğunu ve bunun dikkate alınmadığını söyledi.
Münzel "AB çok geriden geliyor. Biz doktorlar ve hastalar olarak hava kirliliği sınırlarını değiştiremeyiz. Politikacıların çıkıp bizi güvende tutan bir çevre sağlaması gerekiyor" dedi.
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