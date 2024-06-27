Havada motoru duran uçağı başarıyla piste böyle indirdi

Öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu İzmir’in Selçuk ilçesinden eğitim uçağı ile öğrenci eğitim uçuşu için havalandı. Denizli Çardak Havaalanı'na doğru hareket eden eğitim uçağının motoru mekanik problemden dolayı Aydın semalarında arızalanarak durdu.

Pilot Tülüoğlu gerekli prosedürler çerçevesinde soğukkanlılığını koruyup uçağı Aydın Çıldır Havaalanı’na başarılı şekilde piste indirdi. Pilotun sakin ve soğukkanlı şekilde uçağı piste indirdiği o anlar ise kameraya yansıdı.