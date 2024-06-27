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        Haberler Gündem Havada motoru duran uçağı başarıyla piste böyle indirdi

        Havada motoru duran uçağı başarıyla piste böyle indirdi

        İzmir'in Selçuk ilçesinden kalkış yapan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı'na acil iniş yaptı. Öğrenci pilotun sakin ve soğukkanlı tavırlarla uçağı piste indirdiği o anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 21:40 Güncelleme: 27.06.2024 - 21:40
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        Film sahnesi değil gerçek! Havada motoru durdu
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        Öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu İzmir’in Selçuk ilçesinden eğitim uçağı ile öğrenci eğitim uçuşu için havalandı. Denizli Çardak Havaalanı'na doğru hareket eden eğitim uçağının motoru mekanik problemden dolayı Aydın semalarında arızalanarak durdu.

        Pilot Tülüoğlu gerekli prosedürler çerçevesinde soğukkanlılığını koruyup uçağı Aydın Çıldır Havaalanı’na başarılı şekilde piste indirdi. Pilotun sakin ve soğukkanlı şekilde uçağı piste indirdiği o anlar ise kameraya yansıdı.

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