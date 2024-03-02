Havalı Tabanca Trio Erkekler Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Trio Erkekler Milli Takımı, finalde Ukrayna'yı 17-11 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Atıcılıkta Macaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımı birinci oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen organizasyon, 10 metre havalı tabanca trio erkekler kategorisindeki müsabakalarla sona erdi.
İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda denenen trio müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takım, sıralamada attıkları 576 puanla çeyrek finale, çeyrek finalde attıkları 579 puanla yarı finale yükseldi.
Yarı finalde ise 572 puan atan ay-yıldızlı ekip, Ukrayna ile altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımı, final müsabakasında Ukrayna'yı 17-11 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler Trio Milli Takımı'nı kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri onurlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyor, elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."