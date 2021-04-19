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Havaş'a 'İyi Dağıtım Uygulamaları' sertifikası

Havaş, İstanbul Havalimanı antreposundaki denetimlerin ardından Avrupa Birliği İyi Dağıtım Uygulamaları (Good Distrubition Practices-GDP) sertifikası aldı.

Havaş'a 'İyi Dağıtım Uygulamaları' sertifikası
AA

Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, ilaç ve soğuk hava depolaması gerektiren nitelikli kargolar için gerçekleştirilen hava kargo operasyonlarında uluslararası kalite standartlarının denetlendiği GDP sertifikasyonu, Havaş'ın İstanbul antreposundaki özel depolama alanları ile kargo kabul işlemleri, antrepoları arası nakliye, yükleme ve sevkiyat süreçlerinin tamamını kapsıyor.

Hava kargo sektöründe müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla en çok tercih edilen markalardan olan ve filosundaki frigorifik araçları ve özel soğuk hava odalarıyla ayrıcalıklı hizmetler sunan Havaş, sertifikayla birlikte ilaç ve soğuk hava depolaması gerektiren ürün taşımacılığında küresel standartlardaki hizmet kalitesini belgeledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Mete Erna, İstanbul antreposunda aldıkları GDP sertifikasının, Havaş'ın ilaç ve soğuk hava depolaması gerektiren ürünler gibi bozulabilir nitelikteki kargo operasyonlarında uluslararası kalite standartlarında ve güvenilir hizmet sunduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Erna, "İlaç, tıbbi ürün ve gıda gibi soğuk zincirin korunmasını gerektiren kargoların kabul işlemlerinden, antrepolarımız arasında transferi, yükleme ve sevkiyat süreçlerine kadar operasyon zincirinin her aşamasında, uygun koşulları sağlayarak son teknoloji donanımlarla depolama ve taşımacılık faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. İstanbul Havalimanı’ndaki 10 bin metrekarelik antrepomuzda, bozulabilir kargolar için iklim kontrollü özel depolama odaları ve soğutucu üniteli frigorifik araçlar bulunuyor. Müşteri memnuniyetini esas alarak kalite çıtamızı sürekli ileriye taşımak için çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İştirakleriyle birlikte yılda yaklaşık 1,3 milyon ton kargo hizmeti sunan Havaş; İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki toplam 20 bin 457 metrekare alanda yer alan antrepolarıyla ithalat ve ihracat kargoların sevk ve idaresini üstleniyor. Havaş, yer hizmetleri alanındaki bilgi birikimi ve deneyimini aktardığı lojistik faaliyetlerinde; genel kargo, değerli kargo, tehlikeli madde içerikli ve soğutma gerektiren kargolara ev sahipliği yapıyor.

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