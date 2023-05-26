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Sedir Adası'nın ziyaretçileri hem denize giriyor hem tarihi yapıları geziyor

Koruma altında bulunan altın sarısı rengindeki kumuyla ünlü Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası, Kleopatra Plajı ve antik kalıntılarıyla yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor

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  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Marmaris'e 25 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi ile Ula İlçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki teknelerle gidilen Sedir Adası, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarının yanı sıra Mısır kraliçesi Kleopatra'nın adını taşıyan plajıyla da adından söz ettiriyor.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Romalı komutan Marcus Antonius'un, sevgilisi Kraliçe Kleopatra için Mısır'dan gemilerle getirttiğine inanılan altın sarısı kum, özel olarak korunuyor.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Nadir rastlanan kumları nedeniyle etrafı halatla çevrilen, havlu sermenin ve terlikle girmenin yasak olduğu plajda özel güvenlik ekipleri de görev yapıyor.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Yerli ve yabancı ziyaretçiler bir taraftan körfezin serin sularında yüzerken bir yandan da adadaki tarihi kalıntıları ve yürütülen kazı çalışmalarını görme fırsatı buluyor.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    "ADANIN TARİHİ KALINTILARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR"

    Apollon Tapınağı, tiyatro ve nekropol (mezarlık) kalıntılarının bulunduğu Sedir Adası, her yıl yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliğinin destekleriyle Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde, adadaki Kedrai Antik Kenti'nde kazı çalışması yürütülüyor.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Prof. Dr. Adnan Diler başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümü 25 kişilik ekiple başladı.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Kazı ekibi, adaya kara yoluyla ulaşım olmadığı için Marmaris-Gökova kara yolunun 20. kilometresinden Çamlı Mahallesi'ndeki iskeleye geliyor. Buradan teknelere binen ekip, yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından antik kente ulaşıyor.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Ekiptekiler, tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını büyük özveriyle yürütüyor.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Kazı başkanı Diler, antik kentte yürütülen kazılarda adanın tarihi ve arkeolojik kimliğinin ortaya çıkarılması açısından önemli veriler elde edildiğini söyledi.

     
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Gökova Körfezi'ne hakim Kedrai Antik Kenti'nin güçlü surlarla çevrelenmiş, sadece denizden ulaşılabilir konumuyla ve korunaklı limanlarıyla her zaman önemli bir merkez olduğunu belirten Diler, "Bölgede yaklaşık 20 yıldır araştırma yürütüyorum. 
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Geldiğimiz noktada Sedir Adası'ndaki yerleşmenin günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine kadar gittiğine tanık olduk. Bölge bir ada yerleşmesi ama en önemli özelliği bir kent burası. 
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Buradaki çalışmalar aslında adanın kültürel kimliğini tanımlıyor ama bunun yanı sıra amacımız burayı bir plaj kimliğinden çıkarıp antik kent kimliğine kavuşturmak" dedi.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Bu yıl üçüncü sezon kazı çalışması yürüttüklerini anlatan Diler, ziyaretçilerin güzergahında yer alan tiyatroda çalışma yaptıklarını aktardı.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Adada bir tiyatronun bulunmasının çok önemli olduğuna işaret eden Diler, "Tiyatroda çalışmaların tamamlanmasıyla eylül ayında önemli bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Üst düzey bir sanatçıyı burayı getirmek istiyoruz. 
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Kentin kıyıdan da görülmesi için bütün surlarda çalışma yapıyoruz. Tiyatro günümüzden 2 bin 300 yıl önce yapılmış, Helenistik döneme ait bir tiyatro. Sahne korunmamış ama oturma sıraları ve diğer alanları iyi korunmuş." ifadelerini kullandı.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

    Diler, Sedir Adası'ndaki Apollon kutsal alanıyla bazilikada da çalışma yürüteceklerini kaydetti.
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor
  • Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

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