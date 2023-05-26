Havlu sermek, terlikle girmek yasak! Özel olarak korunuyor

Kentin kıyıdan da görülmesi için bütün surlarda çalışma yapıyoruz. Tiyatro günümüzden 2 bin 300 yıl önce yapılmış, Helenistik döneme ait bir tiyatro. Sahne korunmamış ama oturma sıraları ve diğer alanları iyi korunmuş." ifadelerini kullandı.