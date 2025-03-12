Havran'a yöresel ürünler köylü pazarı

Havran'da yöresel ürünler köylü pazarı kuruluyor
Balıkesir'in Havran ilçesinde kurulacak yöresel ürünler köylü pazarının yapımına başlandı
Balıkesir'in Havran ilçesi Balıkesir-Edremit kara yolunun Gelin Deresi mevkisinde kurulacak pazarda yöresel ürünler satılacak.
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilgili kurumlardan resmi izinlerin alınmasının ardından pazarın yapımına başlandığını belirtti.
Ersoy, pazarın ilçede yetişen coğrafi işaretli ve doğal ürünlerin belediye denetiminde satışının yapılacağı bir alan olacağını ifade ederek, satış yerinin bölge ekonomisine katkı sağlamasını ve yerel ürünlerin tanıtımına destek olmasını beklediklerini söyledi.