Gözlere faydası ile bilinen havuçla çok leziz bir salata tarifi vereceğim. Akşam yemeğinin yanına havuçlu salata ile güzel bir sunum yapabilirsiniz.

Havuç Salatası İçin Gereken Malzemeler:

4 adet rendelenmiş havuç

4 yemek kaşığı ceviz içi

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

Yarım demet dereotu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 adet limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Havuç Salatası Yapılışı:

Rendelediğiniz havuçları, bir kâsede limon suyu ve tuz ile birlikte iyice harmanlayın.

Ayrı bir kâsede yoğurt, ezilmiş sarımsak ve kıyılmış dereotunu karıştırın.

Porsiyonluk veya servis salata tabağına havuç ve cevizli salatayı yerleştirin.

Havucun üzerine sarımsaklı, dereotlu yoğurdu ekleyin.

Üzerine de dereotu ve iri parçalara ayırdığınız ceviz serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bu tarifi süzme yoğurtla yaparsanız daha lezzetli olur.