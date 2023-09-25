Haberler Dünya Havuz gideri tarafından bağırsakları emilen 6 yaşındaki Abrigail'in trajik hikayesi

Havuz gideri tarafından bağırsakları emilen 6 yaşındaki Abrigail'in trajik hikâyesi 2007 yılında henüz 6 yaşında olan Abrigail, havuzda oynadığı sırada havuzun giderine oturdu. Giderdeki emiş gücü o kadar şiddetliydi ki küçük kızın bağırsaklarını anında emdi. Geçirdiği onlarca ameliyata rağmen Abrigail trajik bir şekilde hayata veda etti. Habertürk Giriş: 25.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:30 facebook

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2007 yılında Minnesota'daki bir yüzme havuzunda hem ilginç hem de ürkütücü bir olay meydana geldi. O tarihte 6 yaşında olan Abrigail Taylor, çocuk havuzunda oynarken fark etmeden havuz giderine oturdu. Giderdeki şiddetli emiş gücü küçük kızın bağırsaklarının emilmesine neden olarak; bağırsak yolunun bir kısmını parçaladı.

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Trajik olaydan sonra Abrigail; ince bağırsak, karaciğer ve pankreas nakli için 16 ameliyat geçirdi ancak hiçbir zaman tam olarak iyileşemedi; yeni organlar beraberinde enfeksiyon ve kanser getirdi. Bununla beraber, küçük kız kemoterapi ve diyaliz tedavisi de gördü. Fotoğraf: Abbeyshope.org