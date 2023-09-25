Havuz gideri tarafından bağırsakları emilen 6 yaşındaki Abrigail'in trajik hikâyesi
2007 yılında henüz 6 yaşında olan Abrigail, havuzda oynadığı sırada havuzun giderine oturdu. Giderdeki emiş gücü o kadar şiddetliydi ki küçük kızın bağırsaklarını anında emdi. Geçirdiği onlarca ameliyata rağmen Abrigail trajik bir şekilde hayata veda etti.
2007 yılında Minnesota'daki bir yüzme havuzunda hem ilginç hem de ürkütücü bir olay meydana geldi. O tarihte 6 yaşında olan Abrigail Taylor, çocuk havuzunda oynarken fark etmeden havuz giderine oturdu. Giderdeki şiddetli emiş gücü küçük kızın bağırsaklarının emilmesine neden olarak; bağırsak yolunun bir kısmını parçaladı.
Trajik olaydan sonra Abrigail; ince bağırsak, karaciğer ve pankreas nakli için 16 ameliyat geçirdi ancak hiçbir zaman tam olarak iyileşemedi; yeni organlar beraberinde enfeksiyon ve kanser getirdi. Bununla beraber, küçük kız kemoterapi ve diyaliz tedavisi de gördü.
Fotoğraf: Abbeyshope.org
Tüm çabalara rağmen Abigail Taylor Mart 2008'de hayatını kaybetti.
Aile, havuzun yer aldığı Minneapolis Golf Kulübü'ne dava açtı. Dava inceleme süresinde havuz tahliye kapağının 'uygun olmayan bağlantı elemanlarıyla ve aşınmış bir montaj halkasıyla takıldığını' ortaya çıkardı.
Bu trajik ölümle yıkılan aile başka kimsenin böyle bir durumla karşı karşıya kalmaması için harekete geçti. Abrigail sayesinde, 'halka açık havuzların ve kaplıcaların emme kazalarını önlemek için yeterli drenaj kapağına sahip olması gerektiğini' belirten bir kanun yürürlüğe girdi.
Abrigal'in anne ve babası Scott ve Katey Taylor; küçük kızlarını onurlandırmak adına Abbey'nin Umudu Yardım Vakfı'nı kurdu.
Fotoğraf: Abbeyshope.org
Kaynak: Grunge, NBC NEWS