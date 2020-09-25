Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNedir
ABONE OL

Hayal kırıklığının etkileri nelerdir?

Yaşamda hayaller ile gerçekler çoğu zaman birbirini tutmaz. Bu farklılıklar kişilerde derin mutsuzluklara neden olur. Hayal kırıklıklarıyla beraber günlük hayatı etkisi altına alan bazı hastalık ve tavırlar da insan ruhunda olumsuzluklara yol açar. Peki hayal kırıklığının etkileri nelerdir? Hayal kırıklıkları psikolojiyi nasıl etki eder?

Hayal kırıklığının etkileri nelerdir?

Hayat çocukluk dönemlerimizdeki gibi devam etseydi, mutluluk hep omuzlarımızdan bize gülümserdi muhakkak, oysa çocukluk evresi geçip ergenlik dönemine adım attığımız anda hayaller ile gerçekler arasındaki o kocaman farkları görüyoruz. O gerçekler kurulan hayallerin üzerine oturunca da hayal kırıklıkları yaşanıyor. Oysa hayal kurmakla, onun gerçek olacağına kayıtsız inanmak arasında derin uçurumlar olduğunu bilir ve ona göre hareket edersek, hayal kırıklıkları da bizi yıpratamaz. Her kişi dönem dönem hayal kırıklığı yaşar. İşinden, aldığı arabadan, evinden, çocuğundan, eşinden, arkadaşından dolayı bir yada binlerce kez hayal kırıklığına uğrayabilir. Hayal kırıklığının en temel sebebi, var olmayanı kafada yaratmak ve ona inanmak, gerçeği ile yüz yüze gelindiğinde de yarattığımızla örtüşmemesidir.

Hayal kırıklıklarıyla beraber günlük hayatımızı etkisi altına alan bazı hastalık ve tavırlar da ruhumuzda etkili olur.

  • Depresyon: Mutsuzluk, kendini kurban edilmiş hissetme, hayattan keyif alamama durumudur. Depresyonu yaşanılan hayal kırıklıkları büyük ölçüde tetikler.
  • Kayıtsızlık: Hayata, olaylara karşı herhangi bir his beslenememesi, yaşadığı sıkıntılı sürecin içinden çıkamayacağını düşünmesiyle kendini gösterir.
  • İnkar: Kişi hayal kırıklıklarına karşı, görmezden gelme, umursamama tavrını seçer ve hiç yaşanmamış sayarak yaşar.
  • Öfke: Kişi herhangi bir olayda beklentisinin dışında gelişme olduğunda öfke olarak tepki verir. Bu yaşanan hayal kırıklıklarının bir tepkisidir.
  • Korku: Hayal kırıklıkların sonucunda duyulan, her şeyin belirsizliğine karşı bir tepkidir. Uzun süren korku hali kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anne sütü nedir? Anne sütünün faydaları nelerdir?
NEDİRAnne sütünün mucizevi faydaları
Abanoz nedir? Abanoz TDK imla
NEDİRAbanoz sözcüğünün kelime anlamı ve yazımı
Anason nedir? Ne işe yarar? Faydaları nelerdir?
NEDİRAnasonun kullanım alanları ve faydaları
Abat ne demektir?
NEDİRAbat kelimesinin anlamı ve imlası
Beden dilinde eller ve el hareketlerinin anlamı nedir?
NEDİRBeden dilinde el hareketlerinin anlamı
Maden suyu nedir? Maden suyunun cilde faydaları nelerdir?
NEDİRMaden suyunun cilde uygulanması ve faydaları
Abajur nedir? Abajur kelimesinin tanımı ve anlamı
NEDİRAbajur kelimesinin anlamı ve tanımı
Altın otu nedir? Altın otu faydaları nelerdir?
NEDİRAltın otunun mucizevi faydaları
Beden dilinde burun ve ağız hareketlerinin anlamı nedir?
NEDİRBeden dilinde burun ve ağız hareketleri ve anlamları
Kuşburnu bitkisinin faydaları ve zararları nelerdir?
NEDİRKuşburnunun yararları ve yan etkileri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X