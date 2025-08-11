Hayal Köseoğlu’nun acı günü

Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla babası Yiğit Köseoğlu’nun vefat ettiğini duyurdu.

Hayal Köseoğlu acı haberi şu sözlerle paylaştı: Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu’nun 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum konuşacak halim yok, ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler.