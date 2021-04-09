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Hayalet Dayı konusu nedir? Hayalet Dayı oyuncuları kimler?

Hayalet Dayı filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı tarihte büyük bir yankı uyandıran Hayalet Dayı filminin konusu, oyuncu kadrosu, nerede ve ne zaman çekildiği ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...

Hayalet Dayı konusu nedir? Hayalet Dayı oyuncuları kimler?

2014 yılında gösterime giren ve yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı Hayalet Dayı filmi, bu akşam bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Hayalet Dayı filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

HAYALET DAYI OYUNCULARI

Settar Tanrıöğen – Hayalet Dayı
Ozan Özcan – Ozan
Caner Özyurtlu – Caner
Ülkü Duru – Saadet
Esra Dermancıoğlu – Samet
Tuğçe Karabacak – Aylin
Nedim Saban – Samet'in Annesi ve Babası
Serhan Arslan – Elektrikçi
Erol Büyükburç – Cameo
Ege Kayacan – Mustafa Sokan
Kaan Sezyum- Bakkal
Ayşe Melike Çerçi – Emlakçı
Deniz Alnıtemiz – Bumbarcı
Kerem Kurdoğlu- Kolpa Emlakçı
Doğu Orcan – Pet Shop Sahibi
Serkan Altuniğne – Şaklaban
Elif Domaniç – Köle
Hasan Pek- Taksici
Buse Toprak – Fahişe 1
Birce İrem İlaçan – Fahişe 2
Hidayet Gürdal- Bakkal Çırağı

HAYALET DAYI KONUSU

Başlarını sokacak bir ev arayan Ozan (Ozan Özcan) ve Caner (Caner Özyurtlu) uzun arayışlar sonunda tam da istedikleri gibi bir ev bulurlar. Olağanüstü bir fiyata buldukları ev, gerçekten de olağanüstü çıkar. Konağın ölen sahibi kirli geçmişi yüzünden arafta kalmıştır ve onu sadece Ozan ve Caner görebilmektedir. Hayalet Dayı’nın (Settar Tanrıöğen) öteki tarafa huzurla geçmesine yardım etmek artık bu iki gencin görevidir. Dayı’dan kurtulmak için başladıkları bu görev onları komik olayların içine sürükler.

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