2014 yılında gösterime giren ve yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı Hayalet Dayı filmi, bu akşam bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Hayalet Dayı filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

HAYALET DAYI OYUNCULARI

Settar Tanrıöğen – Hayalet Dayı

Ozan Özcan – Ozan

Caner Özyurtlu – Caner

Ülkü Duru – Saadet

Esra Dermancıoğlu – Samet

Tuğçe Karabacak – Aylin

Nedim Saban – Samet'in Annesi ve Babası

Serhan Arslan – Elektrikçi

Erol Büyükburç – Cameo

Ege Kayacan – Mustafa Sokan

Kaan Sezyum- Bakkal

Ayşe Melike Çerçi – Emlakçı

Deniz Alnıtemiz – Bumbarcı

Kerem Kurdoğlu- Kolpa Emlakçı

Doğu Orcan – Pet Shop Sahibi

Serkan Altuniğne – Şaklaban

Elif Domaniç – Köle

Hasan Pek- Taksici

Buse Toprak – Fahişe 1

Birce İrem İlaçan – Fahişe 2

Hidayet Gürdal- Bakkal Çırağı

HAYALET DAYI KONUSU

Başlarını sokacak bir ev arayan Ozan (Ozan Özcan) ve Caner (Caner Özyurtlu) uzun arayışlar sonunda tam da istedikleri gibi bir ev bulurlar. Olağanüstü bir fiyata buldukları ev, gerçekten de olağanüstü çıkar. Konağın ölen sahibi kirli geçmişi yüzünden arafta kalmıştır ve onu sadece Ozan ve Caner görebilmektedir. Hayalet Dayı’nın (Settar Tanrıöğen) öteki tarafa huzurla geçmesine yardım etmek artık bu iki gencin görevidir. Dayı’dan kurtulmak için başladıkları bu görev onları komik olayların içine sürükler.