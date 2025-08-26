Hayalimdeki Düğün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filmi, 26 Ağustos Salı akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu Mark Hammer, Elizabeth Meriwether'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturmaktadır. Peki, "Hayalimdeki Düğün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Hayalimdeki Düğün filminin oyuncuları...
Hayalimdeki Düğün filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz'in paylaştığı film, 2022 yılında gösterime girdi. Peki, "Hayalimdeki Düğün filminin konusu nedir? Hayalimdeki Düğün oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Hayalimdeki Düğün filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU NEDİR?
Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin bir araya gelmesine neden olur. Bu durum düğün için tehkike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir.
Düğünde konuklardan birisi rehin olarak alınınca işler iyice karışır ve sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Jennifer Lopez
Josh Duhamel
Lenny Kravitz
Jennifer Coolidge
Sônia Braga
D’Arcy Carden
Callie Hernandez