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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok ona yaradı!

Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nin genç oyuncuları son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Perran Kutman, Kerem Küpeli, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır ve İpek Erdem gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide canlandırdığı Kikirik lakaplı Biricik rolüyle hafızalara kazınan Çişil Oral Mucize, Tarık ve Diğerleri gibi yapımlarda da ekran karşısına geçti. 7'den 77'ye herkesin severek izlediği Hayat Bilgisi dizisiyle adını duyuran Oral, değişimiyle herkesi şaşırttı. İşte, Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali...

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  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!

    Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i son haliyle gündeme geldi.
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!

    Ünlü oyuncu Çişil Oral, sevilen dizide canlandırdığı Kikirik rolüyle hafızalara kazındı.
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!

    Perran Kutman, Kerem Küpeli, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır ve İpek Erdem gibi ünlü oyuncularlarla birlikte başrolde rol alan Oral, örgülü saçlarıyla hafızalarda yer edindi.
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!

    Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!

    2003 yılından 2006 yılına kadar yayın hayatına devam eden dizinin bitmesinin üzerinden uzun zaman geçti ama Çişil Oral daha da gençleşti.
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!

    Şimdilerde 43 yaşında olan Hayat Bilgisi’nin Kikirik lakaplı Biricik’i adeta bambaşka biri oldu.
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!

    Ünlü oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.

     

     
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!

    İşte, Hayat Bilgisi Kikirik’in son hali…
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!
  • Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i çok değişti! Yıllar en çok Çişil Oral'a yaradı!

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