Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! İpek Erdem son hali ile şaşırttı!
Bir dönemin efsane dizilerinden Hayat Bilgisi'nde Barbie Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem'in yıllar sonraki hali gündem oldu. Ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti. İşte İpek Erdem'in son hali...
Dünyada Barbie furyası dönerken gündeme bir döneme damga vurmuş dizilerden Hayat Bilgisi’nde Barbie Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem geldi. Ünlü ismin son hali görenleri şaşırttı.
Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem’in son halini görenler ünlü ismi tanımakta güçlük çekti.
Bir dönem saçlarını 3 numaraya vurdurarak sevenlerini endişelendiren İpek Erdem’in son halinde saçlarını küt kestirdiği ve sarıya boyattığı görüldü.
Şimdilerde 39 yaşında olan İpek Erdem, 77 binin üzerinde takipçisinin olduğu Instagram hesabından sık sık gönderiler yayınlıyor. Ünlü isme sevenlerinden övgü dolu yorumlar geliyor.
İşte İpek Erdem'in son hali...