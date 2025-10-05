Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hayat kurtaran müdahale Heimlich manevrası nasıl uygulanır

        Çocuklarda ve yetişkinlerde boğulma tehlikesi Ne zaman Heimlich manevrası gerekir?

        Boğulma anında doğru müdahale hayat kurtarır. Heimlich manevrası ile yabancı cisimleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarmayı öğrenin. İşte adım adım yapılması gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 13:30 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ne zaman Heimlich manevrası gerekir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hamileler, çocuklar veya yetişkinler… Her yaştan insan için Heimlich manevrasının doğru uygulama tekniklerini keşfedin.

        Bel fıtığı nedir, neden olur
        Bel fıtığı nedir, neden olur
        Kas ağrısına iyi gelen doğal çözümler!
        Kas ağrısına iyi gelen doğal çözümler!

        HAYAT KURTARAN MÜDAHALE HEIMLICH MANEVRASI NEDİR

        Heimlich manevrası, soluk borusunu tıkayan yabancı cismi hızlı ve etkili bir şekilde çıkarmak için uygulanan ilk yardım yöntemidir. Bu yöntemde, kişinin arkasına geçilir, göbek ile göğüs kafesi arasına uygulanacak içe ve yukarı doğru basınçlarla yabancı cisim çıkarılmaya çalışılır. Genellikle yetişkinler ve çocuklarda uygulanır, bebekler için önerilmez.

        REKLAM

        NE ZAMAN HEIMLICH MANEVRASI UYGULANMALIDIR

        Kişi güçlü bir şekilde öksürebiliyorsa veya konuşabiliyorsa, öksürmesine izin verilmelidir; çünkü öksürmek sıkışan nesneyi doğal olarak çıkarabilir. Heimlich manevrası şu durumlarda uygulanır

        - Rahat nefes alamıyorsa

        - Güçlü öksüremiyorsa

        - Konuşma güçlüğü yaşıyorsa

        - Cilt, dudak veya tırnaklarda renk değişimi görülüyorsa

        - Bilinci açık ancak solunum güçlüğü yaşıyorsa

        - Bilinci kapalı kişilerde Heimlich manevrası uygulanmaz; bu durumda kişi yan yatırılır ve acil yardım (112) çağrılır.

        HEIMLICH MANEVRASININ HAYATİ ÖNEMİ

        Boğulma sırasında beyine giden oksijen kısa sürede kesilebilir. 4 dakikadan uzun süre oksijen gitmemesi, ciddi beyin hasarına veya ölüme yol açabilir. Bu nedenle Heimlich manevrası, bilinci açık ve solunum güçlüğü yaşayan kişiler için hızlı bir şekilde uygulanmalıdır.

        REKLAM

        HEIMLICH MANEVRASI NASIL UYGULANIR

        Yetişkinler ve Çocuklar İçin

        - Kişiyi ayağa kaldırın.

        - Arkasına geçerek kollarınızı bel ve karın çevresine dolayın.

        - Göğüs kafesi ile göbek deliği arasına yumruk yapın.

        - Kişiyi hafifçe yere paralel eğin.

        - Yumruğun iç kısmıyla içe ve yukarı doğru 5 kez kuvvet uygulayın.

        - Yabancı cisim çıkana veya kişi rahat nefes alana kadar işlemi tekrarlayın.

        Hamile Yetişkinler İçin

        - Karın bölgesine baskı yapmak yerine göğüs kemiğine (sternum) doğru basınç uygulanır.

        1 Yaşından Küçük Bebekler İçin

        - Bebeği göğsü önkolunuza dayanacak şekilde yüzüstü çevirin.

        - Başının vücut seviyesinden aşağıda olmasına dikkat edin.

        REKLAM

        - Elinizin topuğuyla bebeğin kürek kemikleri arasına 5 kez vuruş uygulayın.

        - Bebeğin ağzını kontrol edin ve görünen nesneleri çıkarın.

        - Yabancı cisim çıkana veya bebek bilincini kaybedene kadar işlemi tekrarlayın.

        DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        - Heimlich manevrası yalnızca bilinci açık kişilerde uygulanmalıdır.

        - Uygulama sonrası kişinin solunum yollarında hasar olup olmadığını kontrol etmek için tıbbi yardım alınmalıdır.

        - Boğulma tehlikesi geçiren kişi bilinci açık ve öksürebiliyorsa, cismi kendi çıkarabilir; bu durumda müdahale gereksizdir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!