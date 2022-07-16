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Hayata 1-0 yenik başlayanların hikayesi!

21 Temmuz Perşembe akşamı SHOW TV’de ekran yolculuğuna başlayacak, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği yeni dizi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ters köşe bir drama olarak en merak edilen yapımların başında geliyor

Hayata 1-0 yenik başlayanların hikayesi!
Hayata 1-0 yenik başlayanların hikayesi!
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HABERTURK.COM

Kirli geçmişini ardında bırakmaya karar verip itirafçı olan ve polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusuyla atandığı Karabayır Lisesi’nde taşları yerinden oynatacak!

HERKES İKİNCİ BİR ŞANSI HAK EDER

Sadi Payaslı gibi kendilerini hiç beklemedikleri bir anda Karabayır Lisesi’nde bulan hayatının baharındaki beş genç Mert, Zülfikar, Can, Melek ve Aylin’in hayatı ise okulun yeni coğrafya öğretmeniyle tanıştıklarında tümüyle değişecek. Islahevinden şartlı tahliye ile çıkan gençler elde ettikleri ikinci şansı değerlendirmek üzere gittikleri Karabayır Lisesi’nde başlarını belaya sokmamak için Sadi Payaslı’nın rehberliğine ihtiyaç duyacak!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, Perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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