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Yüzünde çıkan tümör sonrası kapanmayan yara her gün büyüyor

Gaziantep'te 13 yaşındaki Berat Menetoğlu'nun 2 yıl önce yüzünde tümör çıktı. Ameliyat ile alınan tümörün yeniden nüksetmesi nedeniyle estetik yapılamayan Menetoğlu'nun kapanmayan yarası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yüzünü sürekli sargı ile kapatan ve eski fotoğraflarındaki görünümüne kavuşmak isteyen Berat ve ailesi, doktorlardan destek bekliyor

HAYATI KABUS OLDU! Her şey bir şişlikle başladı! - Haberler
Her şey bir şişlikle başladı!
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DHA

Gaziantep'te mobilya atölyesinde işçi olarak çalışan Mehmet Menetoğlu ile Leyla Menetoğlu çiftinin ilk çocuğu olan ortaokul öğrencisi Berat'ın 2 yıl önce yüzünde şişkinlik oluştu. Ailesi, yüzünde oluşan ve büyüyen kabarıklıkla ilgili Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde Menetoğlu'un yüzünde tümör olduğu tespit edilerek ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yaranın olduğu bölümde tümör tekrar nüksedince plastik cerrahi, Berat'a müdahale edemedi.

TÜMÖR NEDENİYLE YARA SÜREKLİ BÜYÜYOR

Berat Menetoğlu'nun yüzünün sol tarafında tümör nedeniyle açık kalan yara her geçen gün büyümeye devam etti. Doktorların tümörün tamamen bitirilmesi için Berat'ın yüzünün sol tarafının tamamen alınması ve sol gözünü kaybetme riski bulunduğunu ifade etmesi üzerine aile farklı arayışlara başladı. 2 yıldır birçok hastane ve doktora görünen ancak çare bulamayan aile, Berat'ın sol gözünü kaybetmeden sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım istiyor.

'ÇARESİZLİK İÇERİSİNDEYİZ'

Leyla Menetoğlu, oğlunun yüzündeki yaranın her geçen gün büyüdüğünü ve çaresizce seyretmekten başka ellerinden bir şey gelmediğini ifade ederek, "Berat'ın 2 yıl önce kulağının önünde küçük bir şişlik olarak başladı. Kısa bir süre sonra bunun tümör olduğu anlaşıldı.

Onkolojiye sevk edildi ve patoloji için öncesinde bir ameliyat geçirdi. Sürecimiz 1,5 yıl kadar hastanede devam etti. Bu süreçte hem radyoterapi hem de kemoterapi tedavisi aldı. Tedavi yanıt vermeyince geçtiğimiz yılın ağustos ayında Gaziantep Üniversite Hastanesinde ameliyat yapıldı. Tümör çıkartıldıktan sonra çene kemiği yerine platin takıldı. Takılan platin 1 ay sonra açığa çıkmaya başladı. Dolayısıyla tekrar ikinci bir ameliyat yapıldı. Ameliyatın ikinci günü dikişler patladı. Hastaneye tekrar gittiğimizde yüz ışın tedavisi aldığı için bu açığın dikiş tutmayacağını söylediler ve yara açık bırakıldı. Açık olan yara günden güne büyümeye devam etti. Şu an açık olan yara çok kötü bir durumda ve çenenin altına kadar indi. Tümör tekrar nüksetti ve yarası her geçen gün büyüyor. Bir anne olarak o yaranın karşısında çaresiz bir şekilde oturup bekliyorum" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUN İYİLEŞMESİNİ İSTİYORUM"

Çocuğunun çok kötü durumda olduğunu belirterek yardım isteyen anne Leyla Menetoğlu, "Çocuğum yemeden içmeden kesildi ve psikolojik olarak çökmüş durumda. Bu durumdan dolayı çok mustaribiz. Sağlık Bakanlığı’nın sesimizi duymasını istiyorum. Ben bir anneyim ve ben çocuğumun bu durumunu oturup bu şekilde beklemek çok zor. Çocuğumun ilaç tedavisi başladığı günden beri okula gidemiyor. Ben sadece oğlumun sağlığına kavuşmasını istiyorum. Tek dileğim, tek isteğim, çocuğumun iyileşmesi. Doktorlar tümörün tamamen bitmesi için yüzünün sol tarafına müdahale edileceğini, sol gözünü kaybetme riski bulunduğunu söyledi. Biz de bu durum karşısında çaresiz kaldık. Çocuğumun gözünü kaybetmesine gönlümüz razı gelmiyor. Oğlumun yeniden eski görünümüne kavuşturacak doktorlardan yardım istiyoruz" dedi.

"ESKİ HALİME DÖNMEK İSTİYORUM"

Yaranın her geçen gün büyüdüğünü ve kimsenin görmemesi için yüzünü sürekli sargı ile kapattığını anlatan Berat Menetoğlu, tek isteğinin eski haline dönmek olduğunu ifade etti.

Yüzündeki yara nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve iyileşmek istediğini anlatan Menetoğlu, "Yüzümde şu an açık bir yara var. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Bu durumda olmak çok zor. Koronavirüsten dolayı insanlar 1 yıldır maske takıyor ve maske takmaktan bıkmış durumda. Ben 2 yıldır yüzümde sargı ile dolaşıyorum ve okuluma gidemiyorum. Gün boyu televizyon seyrediyorum, telefonla zaman geçiriyorum. İyi bir doktorun benim durumuma çare bulmasını istiyorum. Tedavimin yapılmasını ve eski halime dönmek istiyorum. Çok zor günler yaşıyorum. Annem olmasaydı bu zor durumun üstesinden gelemezdim. Ondan güç aldım ve bugünlere öyle geldim. Artık iyileşmek istiyorum, çok yoruldum" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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