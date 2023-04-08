Peki, eğer dopaminde bir düşüş yaşıyorsanız bunu nasıl yükseltebilirsiniz? İşte, yapabileceğiniz birkaç öneri;

- Yeterli uyku almak,

- Müzik dinlemek,

- Sağlıklı ve dengeli beslenmek ve doymuş yağ içeren besinlerden uzak durmak,

- Meditasyon yapmak,

- Spor yapmak,

- Stresi yönetmek ve strese iyi gelen hobilere yönelmek.

Tüm bu öneriler dışında, size keyif veren herhangi bir eyleme de yönelebilirsiniz. Hayatınıza zevk aldığınız aktiviteleri aldıkça yükselen dopamin seviyesi sizi çok daha iyi bir ruh haline taşıyacaktır.