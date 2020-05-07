Birkaç malzemeyi birleştirerek sevdiklerimizle paylaşabileceğimiz mükemmel bir meze evet evet bildiniz o Haydari. Cipslere ve sofralarımıza meze olan Haydari nasıl yapılır? Hazırsanız malzemeleri sıralayıp karıştıralım.
Haydari Malzemeler;
- 3 diş sarımsak
- 1 demet dereotu
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 bardak süzme yoğurt
Haydari Yapılışı;
- Sarımsak ve dereotunu ince ince kıyalım.
- Süzme yoğurdun içerisine sarımsak ve tuzu ekleyip yedirelim.
- Kıymış olduğumuz dereotunu içerisine ekleyip karıştırmaya devam edelim.
- Bir kâseye alıp servis edebiliriz.
- Farklı bir şekilde sunmak isterseniz bir parça tereyağını tavada eritip naneyle kavurduktan sonra karışımınıza ekleyebilirsiniz.
- Afiyet olsun.
Haydari Püf Noktaları;
- Dereotunu çok ince kıymayalım çamur gibi olmaması için.
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