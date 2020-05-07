Birkaç malzemeyi birleştirerek sevdiklerimizle paylaşabileceğimiz mükemmel bir meze evet evet bildiniz o Haydari. Cipslere ve sofralarımıza meze olan Haydari nasıl yapılır? Hazırsanız malzemeleri sıralayıp karıştıralım.

Haydari Malzemeler;

3 diş sarımsak

1 demet dereotu

1 çay kaşığı tuz

2 bardak süzme yoğurt

Haydari Yapılışı;

Sarımsak ve dereotunu ince ince kıyalım.

Süzme yoğurdun içerisine sarımsak ve tuzu ekleyip yedirelim.

Kıymış olduğumuz dereotunu içerisine ekleyip karıştırmaya devam edelim.

Bir kâseye alıp servis edebiliriz.

Farklı bir şekilde sunmak isterseniz bir parça tereyağını tavada eritip naneyle kavurduktan sonra karışımınıza ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haydari Püf Noktaları;