Hayran mı, bela mı?

John Lennon'ın vurulduğu esnada yanına yaklaşan bir polis memuru, bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etmek için adını sorduğunda ünlü müzisyen "Ben John Lennon, Beatles'ın John Lennon'u" yanıtını verdi.

John Lennon'u vuran Mark David Chapman ise "Kafamın içinde bir ses, 'Yap bunu, yap bunu' diye bağırıp duruyordu" diye konuşmuştu. Ünlü müzisyeni vurduktan sonra elinde bir kitapla olay yerinde kalan Chapman, sayfaları çevirip duruyordu. Kitap, Salinger'in 1951 tarihli 'Çavdar Tarlasında Çocuklar' adlı gençlik bunalım ve isyanların klasiğiydi.

Mark David Chapman, 1981'de ikinci derece cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapse mahkum edildi. Chapman, NBC televizyonunun yayınladığı 1991 - 1992 yıllarında alınan ses kayıtlarında cinayeti nasıl işlediğini anlatıp şu ifadeleri kullandı: Bu mutlak bir ihtiyaçtı. O aşamada artık kendimi engellemek için hiçbir şey yapamazdım. Tüm ruhumla ve bilincimle buna tamamen inanmıştım. Bu, bir tren gibiydi; hiçbir şeyin durduramayacağı makinisti olmayan bir tren. Hiçbir şey beni durduramazdı. Bir yanda dünyanın hayranlık duyduğu bir insan, diğer tarafta ben; kişiliksiz, basit bir insan. İçimde bir şey parçalandı, John Lennon'ı öldürmekle kimliğimin ortaya çıkacağını düşündüğümü hatırlıyorum.

Mahkum edildikten sonra birçok kez şartlı tahliye talebinde bulunan Mark David Chapman, mahkemeye sunduğu dilekçede "Böyle bir acıya sebep olduğum için özür dilerim. Aptallık ettiğim için özür dilerim. Ünlü olmak için böyle bir yol seçtim ama yanlıştı. Birçok insan onu çok seviyordu. Harika, yetenekli bir insandı. Bu acı hâlâ yüreğimde" ifadelerine yer verdi.