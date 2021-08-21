Herkes sokak köpeğinin hakkını savunan Daire 16 İbrahim Kaya'yı konuşuyor! 0:00 / 0:00

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Sosyal medyaya yansıyan bir görüntü, en çok okunan ve izlenen haberler arasında dikkat çekti. Bu olay, bir hayvansever olan İbrahim Kaya'nın, sokak köpeğiyle ilgili olarak mahalleliye serzenişiydi.

"ŞU KADAR YERİ ÇOK GÖRMEYİN"

Sokak köpeğine sahip çıkan Kaya, "Şu kadar yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara. Herkese söylüyorum. Daire 16, adım İbrahim Kaya" diye söze başladı.

"BU MAHALLEDE YAŞAMAYA HAKKI VAR"

Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimseye zararı olmayan bu köpek için belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Kime ne zararı var bu köpeğin? Apartmanın içine giriyorsa, kapıyı açık tutmayacaksın, yeter ya. Bu mahallede nasıl bizim yaşamaya hakkımız varsa onun da var."