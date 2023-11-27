Haberler Yaşam Hayvanlar depremi nasıl önceden hissedebiliyor?

Hayvanlar depremi nasıl önceden hissedebiliyor? Hayvanlarda da insanlarda olduğu gibi 5 duyu organı vardır. Ancak hayvanlardaki 5 duyu organı insanlardaki duyu organlarına göre daha farklı işlevler gösterir Habertürk Giriş: 27.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:16 facebook

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HAYVANLARIN DUYU ORGANLARI İNSANLARA GÖRE DAHA GELİŞMİŞTİR Hayvanların duyu organları insanların duyu organlarına göre farklı özelliklere sahiptir. Örnek olarak güvercinlerin duyu organları dünyanın manyetik alanına göre tam olarak nerede ve hangi konumda duracağına göre çalışabilir. Yani bir güvercin kör olsa dahi uçabilir. Bir diğer örnek ise köpek balıklarının kimyasal analiz yapan burunlarıdır.

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BİLİMSEL OLARAK KANITLANMAMIŞTIR ANCAK TEORİLER MEVCUT Bu gibi örnekler hayvanların gelişmiş duyu organları sayesinde meydana gelir. Hayvanların deprem olacağını hissetmesi ise tam olarak kanıtlanmış bir gerçek değildir. Ancak teorilere göre hayvanların depremleri hissedebilmesinin temeli koku duyularına bağlanır.

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DEPREM ÖNCESİNDE HAVAYA SOYGAZLAR YAYILIR İnsan burnu çok gelişmiş bir sprekturuma bağlı olmadığı için belirli kokuları alabilir. Bazı hayvanlar ise çeşitli element ve moleküllerin kokularını alabilir. Deprem öncesinde topraktan havaya radon ve benzeri soygazlar yayılır. Bu gazların kokusunu duyusu gelişmiş birçok canlı alabilir. Gazın kokusu iç güdüsel olarak canlılarda tehlike sinyali oluşturur. Böylece hayvanlar tepki göstermeye başlar. Kaynak: BBC

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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