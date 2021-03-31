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Rusya'da hayvanlar için dünyanın ilk koronavirüs aşısı tescil edildi

Rusya'da dünyada ilk kez hayvanlar için üretilen koronavirüs aşısı tescil edilirken, "Carnivac-Cov" adlı aşının Nisan ayında seri üretime geçeceği duyuruldu

Hayvanlar için ilk koronavirüs aşısı tescillendi - Haberler
Hayvanlar için ilk koronavirüs aşısı tescillendi
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DHA

Rusya'da koronavirüs aşısı 'Carnivac-Kov', dünyada hayvanlar için üretilen ilk ve tek ilaç olma özelliğiyle Nisan ayında seri üretime geçeceği duyuruldu.

KEDİLER, KÖPEKLER, KUTUP TİLKİLERİ, VİZONLAR, TİLKİLER VE DİĞER HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR

Ülkenin hayvan ve bitki sağlığı denetim ajansı olan Rosselhoznadzor'un Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, aşının klinik denemelerine Ekim 2020'de başlandığını ifade ederek, "Kediler, köpekler, kutup tilkileri, vizonlar, tilkiler ve diğer hayvanlar üzerinde deneniyor. Herhangi bir yan etkisi yok" dedi.

"İLACIN SERİ ÜRETİMİNE NİSAN AYINDA GEÇİLECEK"

Savenkov, araştırma sırasında, aşının zararsız olduğu ve aşılanan hayvanların tümünün hastalığa karşı antikor geliştirdiğinin belirlendiğini de sözlerine ekleyerek, "Aşılanan hayvanların bağışıklık süreleri en az altı ay olarak tespit edildi. İlacın seri üretimine nisan ayında geçilecek" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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