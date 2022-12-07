Avrupa Birliği'nden uyarlanan yasaya göre; evcil haycanlara çip takma zorunluluğu getirildi. Bu anlamda bir ilki ifade eden karar, gelincikleri de kapsıyor.

AB'de sıklıkla gelincikler ev hayvanı olarak besleniyor. Mevzuat buradan alındığı için Türkiye'de de evcil gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Peki, çip takmak için son gün ne zaman? İşte, detaylar...