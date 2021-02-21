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Hayvanseverler ve futbolseverlerin gözü bu hafta Meclis'te

Meclis, bu hafta iki önemli düzenlemenin hazırlıklarına ev sahipliği yapacak. Hayvan hakları yasası ve spor yasası için hazırlıklarda sona gelindi... Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberi...

Hayvanseverler ve futbolseverlerin gözü bu hafta Meclis'te

TBMM Genel Kurulu, 23 Şubat Salı günü toplanarak, araştırma komisyonlarının raporlarının görüşmelerine devam edecek.

Hayvan hakları yasa teklifi üzerinde "anlaşmazlık" yaşanan son noktalar, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül işle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı bir toplantıda ele alındı. Teklifin salı günü AK Parti MYK'sında son bir kez ele alınması ardından da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklife göre, evcil hayvanların sokağa bırakılmasını da önlemek için Hayvanlara çip takılması, hayvana şiddet ve öldürme suçunun cezasının TCK kapsamına alınması, suçüstü halinde savcıların res'en harekete geçmesi, diğer durumlarda soruşturmalarında ihbara bağlanması, hayvanı sokağa bırakana 2 bin TL ceza verilmesi, pet shoplarda hayvan satışının yasaklanması ancak lisanslı çiftliklerde üretilen hayvanların satışına izin verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

TEKLİF NEDEN GECİKİYOR?

AK Parti kaynakları, son noktanın 'hayvana cinsel taciz TCK kapsamında mı olmalı, kabahatler kanununda mı kalmalı' sorusu üzerinde kilitlendiğini bildirdi. Parti kaynakları, yaşanan kaygıyı, "Köylerde özellikle arazi kavgası yüzünden husumet çok yaygın. Suç TSK kapsamına alınırsa, insanlar birbirlerini zor durumda bırakmak için iftira atarlar, gerçek ortaya çıkana kadar iftira atılan kişiler çok zor durumda kalabilir. En iyisi cezasını ağırlaştırmak. Ancak Kabahatler Kanunu içinde bırakmak" sözleriyle açıkladı.

SPOR YASASI MECLİS'E GELİYOR

Meclis'te bir diğer önemli başlık da Spor Yasası olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile görüşen Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Spor Yasası ile ilgili itirazlarını yazılı olarak ileteceklerini bildirdi. Borçlanmayı sınırlandıracak ve yöneticilere sorumluluk getirecek teklife ilişkin, görüşlerin alınmasının ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.

DİĞER BAŞLIKLAR

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta uluslararası anlaşmalar ve araştırma komisyonu raporları görüşülecek. Siyasetin sıcak gündemi ise hem Genel Kurul gem de grup kürsülerine taşınacak.

Meclis, down sendromlu ve otistik bireylerin sorunları, nadir görülen hastalıklar ile tıbbi aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasına ilişkin araştırma komisyonu raporları ile uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerini ele alacak.

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