Hazal Filiz Küçükköse, estetik iddiasını ikiziyle yalanladı

Geçtiğimiz günlerde, "Estetiğiniz var mı?" diye soran muhabirlere; "Sence var mı? Bilmiyorum" şeklinde cevap veren Hazal Filiz Küçükköse; "Bence yok. Botoks yok, dolgu, yok, hiçbiri yok, bunlara 'estetik' zaten diyemem. Şu an hiçbiri yok yani" açıklamasını yapmıştı. Estetiğe karşı olmadığını ifade eden oyuncu, ihtiyaç duyarsa estetik yaptıracağını dile getirmişti.

Hazal Filiz Küçükköse'nin eski görünümü.

Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya eski fotoğraflarının paylaşılması üzerine, ikizi Deniz Küçükköse Çiftçi ile fotoğrafını paylaşarak, estetik iddialarını bir kez daha yalanladı.

Deniz Küçükköse Çiftçi ve Hazal Filiz Küçükköse.

Oyuncu, ikiziyle fotoğrafını "Diğer yarım" notuyla paylaştı. Küçükköse, ikiziyle küçükken sık sık yer değiştirdiğini söyleyerek; "Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili" demişti.