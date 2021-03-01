"KONTROLLÜ OLMASI BENİ ETKİLEDİ"

Dil eğitimi için Amerika'ya gittiği dönemde Kardashianları takip etmeye başladığını sözlerine ekleyen Hazal Kaya, ilgisinin sebebini şu sözlerle anlattı:

Bir programda Kris Jenner, 'Kim Kardashian, aramızdaki en zekidir. Twitter'da linç ederler ama umurunda olmaz. Biz deliririz, o bizi sakinleştirir' demişti. Kim'in kontrollü ve planlı biri olması beni etkiledi.

Bir tane takipçim vardı beni sevmeyen, onun sosyal medya profilini inceledim. Baktığımda şunu gördüm; çok benziyoruz. Ben bir türlü yaranamıyorum ama bu hikayeyi dinlediğimden beri artık hiç etkilenmiyorum.