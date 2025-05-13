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        Haberler Magazin Hazal Subaşı'ndan Oğuzhan Koç'a: İyi ki doğdun sevgilim - Magazin haberleri

        Hazal Subaşı'ndan Oğuzhan Koç'a: İyi ki doğdun sevgilim

        40 yaşına giren Oğuzhan Koç için sevgilisi Hazal Subaşı, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Birlikte çekildikleri fotoğrafları yayımlayan Subaşı; "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla aşkını, bir kez daha ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 19:39 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:39
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        "İyi ki doğdun sevgilim "
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        Geçtiğimiz yıl birlikte olduklarını duyuran Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç'un ilişkisi, hız kesmeden devam ediyor.

        Zaman zaman sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapan çift, bu kez Oğuzhan Koç’un doğum günü için romantik bir kutlamayla dikkat çekti.

        40 yaşına giren Oğuzhan Koç için sevgilisi Hazal Subaşı, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş romantik pozlarını ve özel anlarını paylaşarak; "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hazal Subaşı
        #Oğuzhan Koç
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