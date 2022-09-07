Hazal Subaşı: Plansız ve anlık yaşıyorum

"HAYATI ANLIK YAŞIYORUM"

Ünlü isim, "Hayatı kafana göre yaşayanlardan mısın, yoksa planlı mıdır her şeyin? sorusuna şu yanıtı verdi:

İş dışında tüm hayatımı çok plansız ve anlık yaşıyorum. Bir rutinim oluşursa da genelde kısa süre sonra başka bir rutin bulurum kendime.