Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü yeni yıla Kıbrıs'ta girdi

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen sevgilisi Onur Ünlü yeni yıla Kıbrıs’ta girdi. Kıbrıs doğumlu olan Hazar Ergüçlü, ailesiyle bir araya gelerek sevgilisi Onur Ünlü’yü tanıştırdı